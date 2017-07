Lebenszeichen von vermisster Schülerin

Ein Lebenszeichen gibt es von der vermissten Tamswegerin (Lungau) Nikita Gell. Die 16-jährige HAK-Schülerin war in der Nacht von Samstag auf Sonntag spurlos verschwunden. Jetzt erhielt die Mutter erstmals Nachrichten von ihrem Handy.

Seit Donnerstag wird Nikita Gell auch international gesucht, sie ist auf der Fahndungsliste des Bundeskriminalamts angeführt. Das Mädchen stammt aus dem Tamsweger Ortsteil Seethal und ist das jüngste von sechs Kindern. Während die Familie schlief, verließ Nikita Samstagnacht das Haus, niemand weiß warum und wohin.

Polizei

Eltern befürchten Prostitution

Seither hatten ihre Eltern keine ruhige Minute mehr, vor allem auch weil sich die Schülerin erst am Freitag einem Freund anvertraut hatte, sagt Mutter Babette Prein: „Er hat gesagt, dass sie einen Job bekommen hat, in dem sie gut verdient, und dass sich keiner Sorgen machen müsse.“ Die Mutter sagt, ihr sei klar, wo man als 16-Jährige gut verdienen würde: „Ich vermute Prostitution. Es sind einschlägige Männer dabei gewesen, die schon erfasst worden sind. Das hat mir die Polizei gesagt.“

Die Polizei entdeckte in Nikitas Laptop, den ihr die Eltern kürzlich genauso wie das Smartphone weggenommen hatten, noch mehr, sagt Stiefvater Thorsten Prein: „Wir wissen, dass sie auch Nacktfotos von sich verschickt hat und von älteren Männern auch welche bekommen hat. Das spricht alles dafür.“

ORF

Nachricht wirklich von vermisster Tochter?

Mittwochnachmittag erhielten die Eltern erstmals Antwort auf ihre unzähligen Anrufe und Nachrichten: „Es ist alles ok Mama, hab dich lieb, mach dir keine Sorgen. Ich melde mich so oft ich kann“, so lautete die Botschaft. „Sie darf nicht telefonieren, sie schreibt nur. Aber woher sollen wir wissen, dass wirklich sie schreibt oder ein Fremder. Das kann man ja nicht sagen“, sagt Mutter Babette Prein.

Nikita Gell gilt als besonders verschlossenes Mädchen. Am Montag hätte sie ihren ersten Termin bei einer Psychologin gehabt, die Eltern wollten sie damit unterstützen weil sie dieses Schuljahr negativ abgeschlossen hatte.

Von der Polizei war am Donnerstag keine Stellungnahme zu bekommen, die Angaben der Familie wurden weder dementiert noch bestätigt.

