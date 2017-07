Bahnhofsvorplatz: Alkoholverbot rückt näher

Ein Alkoholverbot auf dem Salzburger Bahnhofsvorplatz rückt näher. Der zuständige Sozialausschuss im Magistrat hat Donnerstagvormittag dafür grünes Licht gegeben. Außerdem sind begleitende Sozial-Projekte fixiert.

Sozialdemokraten, Freiheitliche und NEOS stimmten für ein Verbot. Wo ein Alkoholverbot gilt, dort sind auch weniger zwielichtige Gestalten unterwegs und dort gibt es daher auch weniger Straftaten: Das ist kurz gesagt die Formel, auf die die Sozialdemokraten bauen.

Gerald Lehner

In der Vergangenheit war ihr Vorschlag eines Alkoholverbots bereits mehrmals gescheitert. Am Donnerstag hat sich jedoch im Sozial-Ausschuss eine Mehrheit aus SPÖ, NEOS und den Freiheitlichen gefunden. Letztere hatten schon seit längerem auf ein Alkoholverbot beim Hauptbahnhof gedrängt.

ÖVP stimmte dagegen

Die ÖVP war bisher immer skeptisch und hat auch am Donnerstag nicht mitgestimmt - das Verbot sei zu wenig streng, argumentieren die ÖVP-Vertreter. Sie wollen für den Bahnhofsvorplatz nicht nur ein Konsum-Verbot sondern auch ein Verbot des Mitführens.

Wer nur beim Supermarkt am Hauptbahnhof Alkohol kaufe und damit nach Hause gehe, sei aber nicht betroffen, heißt es. Die ÖVP verlangt außerdem drei Dienstposten für das Amt für öffentliche Ordnung, denn diese Stelle müsste das Verbot kontrollieren.

Gemeinderat könnte Verbot im Herbst beschließen

Ähnliche Regelungen gelten bereits in Teilen der Salzburger Innenstadt. Gemeinsam mit dem Alkoholverbot wurden am Donnerstag auch begleitende Sozial-Projekte beschlossen. Die Stadtregierung arbeitet in den kommenden Wochen an der Umsetzung, der Gemeinderat könnte das Alkoholverbot auf dem Bahnhofsvorplatz dann im Herbst beschließen.

