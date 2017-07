16-Jähriger versetzt Polizisten Fußtritt ins Gesicht

In der Stadt Salzburg ist Dienstagabend ein Polizist von einem 16-Jährigen verletzt worden. Der Bursch versetzte dem Beamten einen Fußtritt ins Gesicht. Er wurde festgenommen.

Der Jugendliche hatte sich zuvor mit anderen Personen an der Salzach-Böschung am Elisabeth-Kai aufgehalten. Dort stellten zwei Polizisten eine geringe Menge Cannabiskraut sicher. Als ihn die beiden Polizisten in Zivil beim Müllner-Steg einholen und stoppen konnten, spuckte der Bursch einem der Beamten ins Gesicht.

Daraufhin nahm ihn die Fußstreife auf die Polizeiinspektion mit. Nach dem Tritt ins Gesicht wurde der Beschäftigungslose festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Salzburg eingeliefert. Er wird wegen schwerer Körperverletzung und anderer Delikten bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Vorfall hatte sich gegen Abend ereignet.

