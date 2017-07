Viele Feuerwehreinsätze gegen Wespen

Die Feuerwehren in Stadt und Land melden heuer schon fast 130 Wespennest-Einsätze. Bürger trauen sich nicht, die oft sehr großen Nester alleine zu entfernen. Für einen Feuerwehr-Wespeneinsatz muss allerdings bezahlt werden.

100 Euro stellt die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg für eine Wespennest-Entfernung in Rechnung. Das schreibt die Gebührenordnung des Gemeinderats vor. Die Feuerwehr könne aber nicht in allen Fällen helfen, sagt Branddirektor Reinhold Ortler.

„Wir legen die Gebäudehülle natürlich nicht frei, um zum Wespennest zu gelangen, sondern wir müssen das Nest in seiner Gesamtheit sehen können. Denn es wäre auch mit den Insektiziden, die wir verwenden, problematisch. Wir verweisen in diesem Zusammenhang an die Kollegen der Kammerjäger, die für diese Aktivitäten heranzuziehen sind, wenn es sich um ein nicht freihängendes Nest handelt.“

ORF

Feuerwehren rücken nur bei Gefahr in Verzug aus

Die Freiwilligen Feuerwehren am Land rücken nur bei Gefahr in Verzug aus, sagt Landesfeuerwehrkommandant Leopold Winter. „Grundsätzlich liegt das in der Entscheidung jedes Ortsfeuerwehrkommandanten. Wenn sich aber zum Beispiel im Zimmer, auf dem Balkon oder im Flur eines Krankenhauses, eines Kindergartens oder einer Volksschule, aber zum Beispiel auch im Kinderzimmer eines Privathaushaltes ein Wespennest befindet, dann wird die Feuerwehr wohl zur Bekämpfung des Nestes ausrücken.“

Aufwand wird in Rechnung gestellt

Aber auch die Freiwilligen Feuerwehren verrechnen Wespeneinsätze - verlangt wird kein fixer Betrag, sondern einer, der sich nach dem tatsächlichen Aufwand richtet.

ORF

Auch würden die Wespen nur dann entfernt, wenn dies wirklich notwendig sei, erinnert Branddirektor Reinhold Ortler von der Berufsfeuerwehr. „Die Wespen sind nämlich auch Nutztiere, nämlich eine Art Insektenpolizei.“ Die Feuerwehr vernichtet enfernte Wespennester - umsiedeln könne man die Tiere nur sehr selten, betonen die Experten.

