Zoo: Nachwuchs bei Schneeleoparden

Im Zoo Salzburg war am Mittwoch der jüngste Nachwuchs zu sehen - ein Schneeleopardenbaby. Schneeleoparden gehören zu den am stärksten bedrohten Tierarten - weltweit gibt es in freier Wildbahn schätzungsweise nur noch 6.400 Exemplare.

Deshalb freut man sich im Zoo ganz besonders über diesen Nachwuchs. Das Schneeleopardenbaby ist vor knapp sieben Wochen zur Welt gekommen, hat aber die erste Zeit in der Wurfbox verbracht. Es ist schon gleich gezeichnet wie seine Eltern, aber noch winzig klein.

Auf riesigen Tatzen erkundet das Jungtier die Welt, zumindest die ersten Quadratmeter rund um die Wohnhöhle - das alles immer unter dem wachsamen Blick eines der Elterntiere, schildert Tierpflegerin Alessa Esau.

„Es ist ein Kater“

„Wir können jetzt erst sagen, dass es ein Kater ist. Anfangs war es für uns sehr schwer, denn wir konnten kaum zum Baby, weil es die Mutter in den ersten Wochen natürlich streng bewacht hat. Erst jetzt, wo er die ersten Schritte nach draußen wagt, lässt sie ihn auch einmal ein paar Sekunden aus den Augen.“

Die Eltern sind seit eineinhalb Jahren im Zoo - Weibchen Geeta ist Finnin, ihr Partner Sayan Engländer. Das Baby hat noch keinen Namen - Vorschläge von Besuchern sind erwünscht. Salzburg ist der einzige Zoo in Österreich, der Schneeleoparden erfolgreich züchtet, sagt nicht ohne Stolz die zoologische Leiterin in Hellbrunn, Gerlinde Hillebrand.

„Das klappt bei so exotischem Nachwuchs eben nicht immer und überall. Da muss man auch Geduld haben, denn das kann nicht immer gleich beim ersten Mal so funktionieren wie jetzt - das war ein Glücksfall.“

„Er ist noch tollpatschig und so süß“

Die Herzen der Zoo-Mitarbeiter hat das Raubkatzenbaby im Sturm erobert, sagt Tierpflegerin Alessa Esau. „Er ist so putzig und noch sehr tollpatschig. Da entwickelt man dann eben starke Emotionen, weil er einfach so süß ist.“ Auch Zoobesucher wird der kleine Schneeleopard wohl bezaubern bei seinen ersten Ausflügen, die allerdings noch sehr kurz ausfallen.

