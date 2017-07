Selbstversorger-Schutzhaus: Nutzer „überehrlich“

Auch ohne Hüttenwirt sind Bergsteiger „überehrlich“, wenn es um die Abrechnung für Übernachtung und Essen geht. Das sehen die Naturfreunde in ihrem Selbstversorger-Schutzhaus auf dem Tennengebirge bei Werfen (Pongau).

Seit mehr als einem Jahr hat das Leopold-Happisch-Haus auf 1.925 Metern Seehöhe im Tennengebirge keinen Hüttenwirt mehr - seitdem versorgen sich die Wanderer in der Hütte selbst. Die Naturfreunde bieten die Infrastruktur inklusive Schlafplätzen und haltbare Lebensmittel in der Vorratskammer an.

„Meist wird mehr bezahlt, als es kosten würde“

Die Wanderer legen das Entgelt für die Übernachtung und Verpflegung in der Schutzhütte in eine Kassa. Diese wird regelmäßig von den Naturfreunden entleert. Seit dem Start im Wandersommer 2016 funktioniere dieses Modell sehr gut, sagt Helmut Schwarzenberger, Geschäftsführer der Salzburger Naturfreunde: „Auf Grund des Vertrauensvorschusses, den wir den Menschen entgegenbringen, sehen wir, wie ehrlich oder überehrlich abgerechnet wird. Es wird meistens mehr beigesteuert als es kosten würde.“

Schutzhütte wird Schritt für Schritt modernisiert

Zusätzliche Einnahmen sind auch immer willkommen. Denn die Naturfreunde stecken in die Erhaltung und Modernisierung des Happisch-Hauses jedes Jahr erhebliche Summen. Im Vorjahr wurden die Sanitäranlagen erneuert. Heuer werden Wasserversorgung und die Abwasserreinigung komplett saniert.

Die bisherige Kläranlage wird gegen eine neue Drei-Kammer-Anlage ausgetauscht und die Wasserversorgung vergrößert, sagt Schwarzenberger: „Wir haben im Tennengebirge ja grundsätzlich die Problematik, dass wir möglichst viel Wasser speichern müssen, wenn Wasser vorhanden ist. Da erhöhen wir das Speichervolumen auf 10.000 Liter Quellwasser. Dazu kommt noch ein Regenwasserspeicher mit noch einmal 10.000 Litern.“

Die Verbesserungen heuer kosten 190.000 Euro. Knapp 40.000 davon bringen die Naturfreunde selbst auf, der größte Teil wird über Bundes- und Landessubventionen finanziert. Die nächste Verbesserung in der Schutzhütte ist übrigens auch schon in Planung - sie betrifft dann die Schlafplätze für die Wanderer.

