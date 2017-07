Gestohlenes Kennzeichen: Hafturlauber gefasst

Ein 29-jähriger Salzburger auf Hafturlaub ist jetzt von Polizisten in Bayern mit einem gestohlenem Kennzeichen am Auto und ohne Führerschein erwischt worden. Der Mann wird angezeigt - und wurde von Verwandten zurück in die Haft gebracht.

Der 29-jährige Salzburger verbüßt derzeit eine Haftstrafe in der Justizanstalt Wels (OÖ) und hatte dort am vergangenen Wochenende einen genehmigten Freigang. Doch diesen Urlaub von der Haft nutzte der Mann dazu, um in Linz ein Kennzeichen von einem Auto zu stehlen. Dieses schraubte er auf seinen eigenen, nicht zum Verkehr zugelassen Opel Corsa und fuhr nach Salzburg.

In Salzburg und Bayern schon amtsbekannt

Bei einem Ausflug nach Bayern am Sonntag wurde der Mann dann aber erwischt: Er wurde von Schleierfahndern in Anger - nur wenige Kilometer von der Salzburger Grenze entfernt - kontrolliert. Dabei konnte der 29-Jährige keinen Führerschein vorzeigen, denn dieser war ihm bereits vor Jahren wegen Verkehrsdelikten entzogen worden. Zudem war er schon im Vorjahr auch in Deutschland wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Führerschein angezeigt worden.

Die Polizisten beschlagnahmten das Auto des Mannes und befragten ihn. Verwandte holten den 29-Jährigen schließlich ab und brachten ihn am Sonntag zurück ins Gefängnis nach Wels. Allerdings erwarten ihn jetzt noch mehrere Anzeigen und Strafen sowohl in Deutschland als auch in Österreich.