Festivalgelände eine Fundgrube für Sammler

Auf dem Gelände des Electric Love Festivals auf dem Salzburgring bei Koppl (Flachgau) sind derzeit Sammler - etwa von praktisch neuer Campingausrüstung - unterwegs. Die 181.500 Besucher hinterließen nämlich neben viel Müll auch Brauchbares.

Auf den leeren Campingwiesen um den Salzburgring gibt es neben tonnenweise Müll derzeit auch so etwas wie einen kleinen Flohmarkt: Denn die Besucher des Festivals für elektronische Musik ließen Handtücher, Planschbecken, Spritzpistolen, Isomatten, Skibob, Töpfe, Schuhe oder Gewand zurück.

Überbleibsel „zum Teil noch total in Ordnung“

Das bringt manche Salzburger aus der näheren und weiteren Umgebung auch darauf, die große Aufräumaktion zu nutzen, um ihren Haushalt oder die Campingausrüstung wieder aufzustocken. Sie kommen nach dem Festival und nehmen mit, was noch übrig ist. Einer der Sammler, der anonym bleiben wollte, beschreibt die Ausbeute so: „Ganze Stereoanlagen, ganze zusammengebaute Campinghäuser, Campingstühle, sehr viele Zelte - und zum Teil sind die wirklich noch total in Ordnung.“

Eine andere Sammlerin hat sogar spezifischere Wünsche: Sie sucht „Zelthüllen, Campingstühle und so aufblasbare Handschuhe“.

Dutzende Container für Müllentsorgung

Allerdings blieb auf den Campingwiesen auch tonnenweise Müll liegen: kaputte Zelte, Bekleidung, leere Flaschen, Dosen und vieles mehr wird von Helfern eingesammelt. Diese Helfer wie Giorgi sahen Montagabend noch lange kein Ende in Sicht: „Wir haben Montagvormittag um 8.00 Uhr angefangen - und es wird etwa drei bis vier Tage dauern.“

Der Müll wird in blaue Säcke gefüllt, auf einen Traktor gehievt und von diesem in die Müllcontainer gebracht. Dort stapeln sich Berge aus blauen Müllsäcken rund um den Salzburgring. Ist ein Container voll, kommt schon der nächste: „Was ich gehört habe, sind es 65 Container“, sagt der Mülleinsammler - es könnten aber auch 80 sein, „weil ja anderes Zeug auch noch zusammenkommt“.

In ein paar Tagen soll die Arbeit dann vorbei und alle Spuren sollen wieder beseitigt sein. Dann sind es immerhin noch 356 ruhige Tage bis zum nächsten Electric Love Festival am Salzburgring.

