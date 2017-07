Salzburg bangt um Fotosammlung

Salzburg bangt um die Fotosammlung des Bundes, die sich seit 1983 hier befindet. Kulturminister Thomas Drozda kritisiert jetzt die Lagerung der Fotos in Salzburg und plädiert dafür. Die Sammlung wieder nach Wien zu holen.

Aus den ehrgeizigen Plänen, das Rupertinum zu einem Zentrum für Fotografie zu machen, ist letztendlich nichts geworden. Die Fotosammlung des Bundes besteht aus rund 12.000 Arbeiten österreichischer Fotografen von 1945 bis heute.

Seit der Errichtung des Museums des Moderne auf dem Mönchsberg werden die Exponate immer wieder in aktuelle Ausstellungen integriert.

Drozda: „Bisherige Behandlung skandalös“

Doch das könnte bald Geschichte sein, warnt Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ). "Die Sammlungen sind ja nicht Eigentum eines einzelnen Direktors oder einer Direktorin, sondern sie sind Eigentum der Republik Österreich.

Und ich habe mir berichten lassen, wie sie bisher behandelt wurden und kann nur sagen, dass ich das nicht zufriedenstellend finde. Jeder Private würde dafür sorgen, dass wichtige Fotografiearbeiten zumindest einmal professionell verwahrt werden. Das ist ja skandalös", kritisiert Drozda.

Breitwieser will keine Stellungnahme abgeben

Sabine Breitwieser, Direktorin des Museums des Moderne, will dazu keine Stellungnahme abgeben. Sie hat allerdings durchgesetzt, dass derzeit derzeit ein modernes Depot errichtet wird, das alle Qualitätskriterien einer fachgerechten Lagerung erfüllen soll.

„Mir geht es darum, dass wir mit der Fotografie anders umgehen als bisher. Es geht darum, der Bedeutung der Fotografie gerecht zu werden, und nicht mehrere Schrebergärten zu haben, die mehr oder weniger autonom voneinander und parallel zueinander funktionieren. Vielmehr braucht es eine Gesamtkonzeption“, sagt dazu Kulturminister Thomas Drozda.

Ex-Leiterin der Fotosammlung verteidigt Strategie

Wie diese Gesamtlösung im Detail aussehen soll, ist derzeit allerdings noch unklar. Die ehemalige Leiterin der Fotosammlung, Margit Zuckrigl, hat das Museum der Moderne vor einem Jahr verlassen und verteidigt ihre Strategie.

„Ich habe mich eigentlich immer für die Fotografie und den Standort eingesetzt. Als das Museum am Mönchsberg gebaut wurde, hätte man vielleicht dem Rupertinum diesen Schwerpunkt geben können. Und ich fände es eine sehr schöne Idee für Salzburg, hier Fotografie konzentriert zu bearbeiten“, sagt Zuckrigl.

Kulturminister will Enquete einberufen

Ob die Fotosammlung des Bundes nun in Salzburg bleibt oder - wie befürchtet - in der Wiener Albertina landen wird, ist noch nicht entschieden. Der Kulturminister will dazu eine Enquete einberufen.

