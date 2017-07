Swap-Prozess: Brenner-Aussage per Video

Im Prozess rund um die Übertragung von Swap-Geschäften von der Stadt auf das Land Salzburg im Jahr 2007 wird Ex-Landesfinanzreferent David Brenner (SPÖ) kommende Woche per Videokonferenz aussagen. Das spart Reisekosten.

www.neumayr.cc/MMV

Brenner arbeitet als Geschäftsführer einer Holzfirma in Deutschland. Er soll in dem Verfahren als Zeuge zur Übernahme der Wertpapiere durch das Land Auskunft geben - wobei laut Anklage die Swaps zu diesem Zeitpunkt fünf Millionen Euro im Minus gewesen sein sollen.

Weitere Prominente zur Befragung

Mit der Videobefragung spart sich die Republik Geld: Sie müsste sonst nämlich die Reisekosten für Brenner übernehmen. Am selben Tag wie Brenner werden Ex-Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ) und der umstrittene Olympia-Berater Erwin Roth als Zeugen erwartet - sie sollen allerdings persönlich bei dem Prozess erscheinen.

Die Berechnung der Schadenshöhe zog die Verteidigung am Freitag erheblich in Zweifel - wegen angeblich falscher Berechnungsformeln. Da Finanzgutachter Christian Imo diese Zweifel nicht völlig ausräumen konnte, muss er am kommenden Freitag neuerlich aussagen. Auf der Anklagebank des Swap-Verfahrens sitzen ja prominente Politiker: Salzburgs Bürgermeister Heinz Schaden und Brenners Vorgänger als Finanzreferent, Othmar Raus (beide SPÖ). Dazu kommen ranghohe Beamte und Ex-Beamte von Stadt und Land.

Link: