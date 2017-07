Neuer Weihbischof Hofer ins Amt eingeführt

Sonntagnachmittag wurde im Salzburger Dom die neue „Nummer zwei“ der Erzdiözese Salzburg geweiht. Der Zillertaler Hansjörg Hofer folgt als Weihbischof dem umstrittenen Andreas Laun nach, der im Herbst mit 75 Jahren in Pension geht.

Nach 22 Jahren bekommt Salzburg einen neuen Weihbischof - zu seiner Weihe kamen Sonntagnachmittag Gläubige aus dem Salzburger und dem Tiroler Teil der Erzdiözese in den Salzburger Dom. Darunter waren auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP), Vertreter der Salzburger Landesregierung wie Christian Stöckl (ÖVP), Astrid Rössler (Grüne) und Heinrich Schellhorn (Grüne), hohe Geistliche, Vertreter von Militär und Exekutive und Vereinen aus Tirol und Salzburg.

Erzbischof Franz Lackner weihte seinen neuen Stellvertreter Hansjörg Hofer. Dieser will künftig „sehr viel in den Pfarreien sein, bei den ganz normalen Pfarrbesuchen. Wir haben ja so viele engagierte Frauen und Männer - es ist eine Freude, ein Schatz. Dafür kann man nicht genug danken. Diesen Menschen zu danken und sie zu motivieren - das ist mir besonders wichtig.“ Hofer stammt aus dem Zillertal, ist seit 1976 Priester und war bisher Generalvikar der Erzdiözese und Pfarrer von Rehhof bei Hallein (Tennengau). Als Weihbischof ist er die rechte Hand des Erzbischofs.

Erzbischof über Wechsel erleichtert

Die Erleichterung über den Personalwechsel war bei Erzbischof Lackner am Sonntag spürbar: „Der Bischof Andreas (Laun - Anm.) war in den letzte Jahren auch schon gesundheitlich gehandicapt und konnte da repräsentative Aufgaben - aber auch auf Grund seiner markanten Aussagen - nicht so wahrnehmen. Da ist es für mich schon leichter, wenn wir gemeinsam dieses bischöfliche Charisma wahrnehmen können.“

Mit Übergabe der Insignien - dem Hirtenstab, dem Ring und der Bischofsmütze - ging der neue Weihbischof seine Aufgabe an. Hansjörg Hofer bleibt jetzt voraussichtlich zehn Jahre im Amt. Denn mit dem 75. Geburtstag muss er beim Papst in Rom seinen Rücktritt einreichen.