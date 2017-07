Unwetter: Feuerwehren, Wasserretter im Einsatz

Sonntagabend mussten Feuerwehrleute, aber auch Wasserretter wegen Unwettern und heftigen Regenfällen zu Einsätzen ausrücken. Betroffen waren vor allem der Flachgau rund um den Wallersee und der Pinzgau.

Zehn Feuerwehreinsätze zählte die Landeswarnzentrale: So schlug in einem Dachstuhl in Mattsee (Flachgau) der Blitz ein und setzte ihn in Brand. Die Feuerwehren hatten das Feuer aber noch wenigen Minuten schon wieder unter Kontrolle.

Arnold Klement

In Neumarkt am Wallersee unterbrachen umgestürzte Bäume kurzzeitig die Stromversorgung. In Saalbach (Pinzgau) war ein Bach über die Ufer getreten. Dazu mussten die Feuerwehrleute zahlreiche vollgelaufene Keller auspumpen.

Wasserretter mussten gekenterte Boote abschleppen

Am Wallersee musste nach dem Unwetter die Wasserretter ausrücken: Denn auf dem See waren zwei Ruderboote gekentert. Die Insassen der Boote konnten sich aber selbst schwimmend ans Ufer retten und kamen zu Fuß zurück zum Ruderbootverleih. Die Wasserretter „sammelten“ die Boote ein und schleppten sie zurück ans Seeufer.