Hotel wegen Brands in Wäschekammer geräumt

Montag in den frühen Morgenstunden mussten 84 Gäste ihre Zimmer in einem Hotel in Grödig-St. Leonhard (Flachgau) verlassen. Denn durch einen Brand in der Wäschekammer war das gesamte Gebäude verraucht.

Gegen 2.20 Uhr früh brach der Brand in der Wäschekammer im Keller des Hotels aus. Die Ursache dürfte eine defekte Neonröhre gewesen sein. 73 Feuerwehrleute aus Grödig, Fürstenbrunn und Hallein rückten. Sie konnten den Brand rasch löschen.

„Mussten Gebäude erst rauchfrei bringen“

Aber nicht das Feuer war die Herausforderung, schildert der Grödiger Ortsfeuerwehrkommandant Markus Schwab: „Durch die starke Rauchentwicklung hatten wir das Problem, dass wir das ganze Gebäude erst rauchfrei bringen müssen - weil sich der Rauch im ganzen Gebäude ausgebreitet hat. Wir haben dann Stock für Stock jedes Zimmer durchkontrolliert, dass niemand mehr drinnen ist.“

Die Hotelgäste wurden während des Feuerwehreinsatzes in einem Seminarraum gleich neben ihrer Unterkunft versorgt. Sie konnten nach dem Ende des Einsatzes wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall nach Auskunft des Roten Kreuzes niemand.