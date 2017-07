Pädagogische Werktagung: Kinderrechte im Focus

Am 10. Juli beginnt die Pädagogische Werktagung. Im Zentrum der 66. Tagung steht das Thema „Kinderrechte“. Sie wurden 1959 von der UNO beschlossen und 30 Jahre später zur rechtsverbindlichen Konvention erweitert.

In Diskussionen und Arbeitskreisen geht es auch darum, wie der Wissensvorsprung von Erwachsenen für die Entwicklung der Kinder genutzt werden kann. „Das Kind muss nicht erst Mensch werden, es ist schon einer“: Diesen Ausspruch von Janusz Korczak hat die Pädagogische Werktagung heuer als Motto über die Tagung gestellt.

Im Jahr 1942 stieg der Leiter eines Waisenhauses in Warschau freiwillig gemeinsam mit den ihm anvertrauten jüdischen Kindern in einen Güterwaggon nach Treblinka. In Erinnerung an diesen Märtyrer fragt die Tagung, wo Kinderrechte heute umgesetzt und wo sie immer noch vorenthalten werden und, ob Kinder auch Pflichten haben.

Recht auf Mitwirkung und Gestaltung

Kinderrechte meinen nicht nur Schutz, sondern auch das Recht auf Mitwirkung und Gestaltung. Die Konvention sichert auch, dass die Meinung von jungen Leuten berücksichtigt wird. Zur Sprache kommen bei der Tagung auch Probleme des Alltags wie Disziplin in der Schule oder aggressive Kinder.

Weitere Themen sind Sexualerziehung, Inklusion oder auch der Umgang mit muslimischen Kindern. Singen und Malen, Figurenspiel und Fotografie sind auch Teil des Programms, sie sollen kreative Wege zeigen, so dass Kinder und Erwachsene einander auf Augenhöhe begegnen können.

Link: