Bei Kontrolle mehrere Waffen sichergestellt

Bei einer Kontrolle in Neumarkt am Wallersee(Flachgau) haben Polizisten am Wochenende mehrere Waffen sichergestellt. Es handelt such dabei um Softguns, also täuschend ähnliche Nachbauten der echten Waffenmodelle.

Die Kennzeichentafeln auf einem der Wagen seien gefälscht gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zudem stellten die Beamten in den beiden Fahrzeugen Einbruchswerkzeug und mögliche Diebsbeute sicher. Zwei Männer konnten bei der Kontrolle über die Eisenbahngleise flüchten- nach ihnen wird gefahndet. Bei einem der beiden Verdächtigen handelt es sich um einen 20-jährigen gebürtigen Pongauer, der bei der Polizei bereits wgen Eigentumsdelikten bekannt ist.