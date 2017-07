Probleme bei Air Berlin: Auch Salzburg leidet

Von den Problemen bei der Fluglinie Air Berlin sind auch die Verbindungen von und nach Salzburg betroffen: In letzter Zeit sind rund zehn Prozent der Salzburg-Verbindungen ausgefallen.

Zehn Millionen Euro Entschädigung wird die angeschlagene Fluglinie Air Berlin an Passagiere auszahlen. Das hat - nach vielen Flug-Ausfällen in den letzten Monaten - der Vorstand der Fluglinie am Freitag angekündigt. Für den Standort Salzburg gilt die Linie als wirtschaftlich wichtig, daher ist Salzburg auch von den Problemen bei der Fluglinie spürbar betroffen.

ORF

Die Air Berlin fliegt zwar - oft jedoch mehr schlecht als recht. Stundenlange Wartezeiten, unzumutbare Transfers quer durch Deutschland, kurzfristige Absagen und Änderungen: Die Liste der Beschwerden ist auch in Salzburg lang, bestätigt der Sprecher des Flughafens Salzburg, Alexander Klaus.

„Zehn Prozent der Salzburg-Flüge ausgefallen“

„In den vergangenen zwei Monaten hätten wir 430 planmäßige Flüge gehabt, und von diesen 430 Flügen sind rund zehn Prozent ausgefallen. Das ist ein relativ hoher Anteil, wobei die Tendenz der ausgefallenen Flüge inzwischen fallend ist“, sagt Klaus.

ORF

Air Berlin selbst sieht eine deutliche Verbesserung der Situation. Seit Juni hätten sich Betrieb und Flugplan deutlich stabilisiert - es habe keinen Einbruch bei den Buchungen gegeben, sagte ein Air Berlin Sprecher der Nachrichten-Agentur Reuters zuletzt. Dennoch vergeht kaum ein Tag, an dem deutsche Medien nicht über neue Turbulenzen berichten. Die Verunsicherung und auch die Verärgerung bei den Passagieren ist groß.

Reisebranche versucht Schadensbegrenzung

Die heimische Reisebranche versucht, Reklamationen so schnell wie möglich abzuarbeiten. Gerade südliche Destinationen bei klassischen Sommerreisen werden oft von der Berliner Linie angeflogen, bestätigt Andrea Stifter, Reisebüro-Unternehmerin in Zell am See (Pinzgau).

ORF

„Wir weisen unsere Kunden darauf hin, wobei diese meist ohnehin gut informiert sind, weil die Medien ja ausführlich über die Probleme bei Air Berlin berichtet haben. Salzburg ist als Abflughafen für uns sehr wichtig, weil unsere kurze Wege schätzen. Daher wollen wir Salzburg auch forcieren und deshalb tun wir uns bei Problemen auch schwer, Alternativen anzubieten“, sagt Stifter.

Hoffen auf neuen Vorstandschef

Für Salzburg gilt Air Berlin weiterhin als wichtige Anbindung an die Welt, weshalb die heimischen Touristiker sich eine rasche Erholung der Linie wünschen. Die Hoffnung liegt dabei vor allem auf Thomas Winkelmann, dem neuen Air-Berlin-Vorstandschef.´

ORF

„Er ist bekannt dafür, dass er bei German wings einen sehr guten Job geleistet und eine einst defizitäre Airline wieder in die Gewinnzone gebracht hat. Er hat ein starkes Team von Leuten, die jetzt sehr motiviert sind. Und er hat seine Mitarbeiter auch aufgerufen, am Zeitfaktor zu drehen, damit die Kundenzufriedenheit wieder steigt. Und ich bin guter Dinge, dass sich das in den nächsten Monaten wieder einspielen wird“, sagt Flughafen-Sprecher Alexander Klaus:

Schuldenberg von mehr als einer Milliarde Euro

Ob und wie sich die Air Berlin wieder erholen wird, ist derzeit offen. Zurzeit versucht das Management eine komplette Neu-Strukturierung des Unternehmens. Gleichzeitig drückt Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft allerdings ein Schuldenberg von mehr als einer Milliarde Euro.

