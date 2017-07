Pflegebetten für Senioren: Salzburg gut versorgt

Der Anteil an Betten in Pflegeheimen für Senioren ist in Salzburg hoch. Das hat ein Vergleich aller Bundesländer ergeben. Beim Verhältnis der Betten zur Anzahl der ältesten Menschen schneidet das Bundesland Salzburg besonders gut ab.

Menschen, die ins Seniorenheim einziehen, sind heute viel älter, als dies noch vor einigen Jahrzehnten üblich war. Sie brauchen daher auch öfter Pflege. So liegt etwa im Seniorenheim Nonntal in der Stadt Salzburg der Altersschnitt bei 88 Jahren. Gemessen am Anteil der Ältesten im Land liegt Salzburg bei Ausstattung mit Pflegeheimbetten österreichweit an der Spitze.

Auf fünf Menschen im Alter von mindestens 85 Jahren kommen zwei Pflegeheimbetten. Damit liege Salzburg deutlich über dem Österreich-Schnitt, sagt der Leiter der Sozialabteilung des Landes, Andreas Eichhorn. „Das gibt uns eine gewisse Sicherheit, dass wir in diesem Bereich auch in den kommenden Jahren ausreichend Plätze bereitstellen können.“

Wegfall des Pflegeregresses könnte Probleme bringen

Bisher sind die Experten davon ausgegangen, dass Salzburg bis zum Jahr 2025 mit 400 zusätzliche Pflegeheim-Betten auskommt. Nach dem Wegfall des Pflege-Regresses werde das aber wohl nicht reichen, heißt es im Sozialressort des Landes.