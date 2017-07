Zehnjähriger nach Unfall verstorben

Jener zehnjährige Bub, der Mittwochabend in Bad Vigaun mit seinem Fahrrad in einer Rechtskurve vom Auto eines 23-jährigen Lenkers erfasst worden war, ist im Salzburger Uni-Klinikum an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Bei dem Unfall war der Bub in eine Wiese geschleudert und am Kopf schwer verletzt worden. Der Rettungshubschrauber brachte den Zehnjährigen ins Kinderspital des Salzburger Uni-Klinikums. Unfall-Gutachter Gerhard Kronreif hat noch am Mittwoch Spuren an der Unfallstelle gesichert, die der Polizei bei den Ermittlungen helfen sollen.

Link: