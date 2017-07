Electric Love: Große Sicherheitsvorkehrungen

Das Electric-Love-Festival für elektronische Musik und DJs am Salzburgring bei Koppl/Plainfeld (Flachgau) findet heuer unter großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Angesichts von rund 180.000 Besucher an drei Tagen ist man vorsichtig.

120 DJs legen bei der fünften Auflage des Electric Love Festivals auf. Donnerstagabend eröffnete der Salzburger DJ Felice das Festival - da feierten 40.000 Besucher mit. Am Freitag und am Samstag sollten es mindestens noch einmal so viele werden.

Fahrzeugsperren, Polizisten mit Gewehren

Das Festival zählt mittlerweile zu Europas größten Musikfesten, heuer mit enormen Sicherheitsvorkehrungen: „Es sind Straßen- und Fahrzeugsperren errichtet worden. Es sind Polizeibeamte mit Langwaffen (Gewehren - Anm.) positioniert“, sagt Polizei-Einsatzleiter Johann Mayrhofer. „Das ist im Vergleich zu den Veranstaltungen der Vorjahre eine massive Erhöhung der Sicherheitsvorkehrungen.“

zurück von weiter

Veranstalter will Festival „trotzdem genießen“

Erst vor einem Monat wurde das Rock-am-Ring-Festival in Deutschland wegen Terrorverdachts kurzfristig unterbrochen. Strenge Einlasskontrollen sollen die Sicherheit am Salzburgring erhöhen: „Wir haben auch dieselbe Securityfirma wie Rock am Ring“, sagt Electric-Love-Veranstalter Manuel Reifenauer. „Wir sind auf jeden Fall vorbereitet für einen Ernstfall. Allerdings sollte man auch nicht in Panik verfallen und das trotzdem genießen können. Konzerte und Festival sollten genau das Symbol gegen das sein. Wir müssen schon alle zusammen zeigen, dass uns das nicht unterkriegen kann, dass wir nach wie vor Spaß am Leben haben können.“

Electric Love: Feiern mit viel Security Rund 180.000 Besucher kommen beim Electric Love Festival an drei Tagen zum Salzburgring - die Sicherheitsvorkehrungen sind dabei heuer groß.

Die Musikfans sehen es ähnlich: es soll gefeiert werden - gerne aber mit Sicherheitsvorkehrungen: „Ich sehe das relativ locker, ich habe davor nicht wirklich Angst“, sagt Festivalgast Martin Lindenhofer. „Für die Sicherheit wird eigentlich gescheit gesorgt.“ Auch am zweiten Festivaltag am Freitag lief der Betrieb am Gelände ohne große Zwischenfälle ab. Bis Sonntagfrüh gibt rund um den Salzburgring noch die elektronische Musik den Ton an - danach wird’s wieder etwas ruhiger.

Link: