Federkiel-Stickerei für Formel-1-Piloten

Ein Gastgeschenk für die Formel-1-Piloten, die zurzeit beim Österreich-Grand-Prix in Spielberg sind, kommt aus Salzburg: Jeder Fahrer bekommt einen in Handarbeit Federkiel-bestickten Gürtel mit seinen Initialen.

Die Salzburger Federkiel-Stickerei in St. Martin am Tennengebirge (Pongau) hat den ganz besonderen Auftrag bekommen - und stellte in feinster Handarbeit für jeden Fahrer einen Gürtel her. Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und weitere 28 Fahrer bekommen die Gürtel. Das sei ein Auftrag, den man nicht jeden Tag bekommt, sagt Walter Grübl von der Salzburger Federkiel-Stickerei: „Im Lauf der 31 Jahre, in denen es unsere Firma gibt, haben wir schon einen Haufen Leute kennengelernt, die inzwischen schon Freunde geworden sind. Und die geben dir dann einen Tipp - und man muss alles versuchen, dass man so einen Auftrag bekommt. Das geht eigentlich meistens über gute Beziehungen.“

Ergänzung zur Lederhose vom Vorjahr

Die Gürtel mit den persönlichen Initialen wurden aus Rindsleder gemacht. Das Leder wurde mit dem aus Pfauenfedern gefertigten Garn bestickt. Pro Gürtel waren einige Tage notwendig. Antikfarbe sorgt dafür, dass der Gürtel variabel einsetzbar ist: „Jeder der Rennfahrer hat letztes Jahre Lederhosen bekommen - und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere Anlass da ist, wo sie’s dann auch tragen“, sagt Herbert Klieber von der Federkielstickerei.

In dem Familienbetrieb in St. Martin am Tennengebirge (Pongau) wurden die Gürtel bei der Fertigung nach Gefühl bemessen: „Wir haben eine langjährige Erfahrung in Bezug auf Maße. Wir haben über die Fahrer nicht wahnsinnig viele Informationen - außer die Körpergröße und das Gewicht. Anhand dieser Daten schätzen wir einfach die Bundweite“, sagt Klieber. „Ich hoffe, dass wir das richtig erwischt haben. Ansonsten passen wir sie an Ort und Stelle an.“

