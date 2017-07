Bahnhof: Neuer Vorstoß für Alkoholverbot

In der Stadt Salzburg unternimmt die SPÖ einen neuen Versuch für ein Alkoholverbot am Bahnhofsvorplatz. Die Umsetzung soll jetzt von einem Sozialarbeiter und einem kulturellen Programm auf dem Platz begleitet werden.

Der neue Vorschlag der Salzburger Stadt-SPÖ für mehr Sicherheit und Qualität am Bahnhofsvorplatz umfasst mehr als nur das Verbot des Alkoholkonsums auf dem Platz. Das neue Konzept beinhalte unter anderem Sozialarbeiter, Sport-und Kulturveranstaltungen beinhalten, sagt SPÖ-Klubchef Bernhard Auinger.

„Es soll jetzt zunächst einmal ein Konzept erstellt werden mit den Beteiligten - und zwar auch mit Jenen, die Probleme auf dem Bahnhofsvorplatz verursachen“, so Auinger. „Auch sie sollen miteinbezogen werden und das Ganze soll relativ rasch passieren. Dann soll es sozialpräventive Konzepte geben, die in weiterer Folge auch umgesetzt werden sollen.“ Der SPÖ-Klubchef ist zuversichtlich, dass er für seinen neuen Vorstoß eine Mehrheit im Gemeinderat findet.

ÖVP: „Was nützen Verbote, die keiner kontrolliert?“

Für den für die Sicherheit in der Stadt Salzburg zuständigen Vizebürgermeister Harald Preuner (ÖVP) geht der Vorstoß ins Leere. Was nütze ein Verbot, wenn es niemand kontrolliert, kritisiert Preuner. „Die Polizei wird das nicht kontrollieren, das ist nicht ihre Aufgabe und das hat sie auch schon mehrmals explizit kundgetan. Somit müssen wir seitens der Stadt das mit unseren Leuten kontrollieren. Und das wird alleine schon von der Kapazität her schwer möglich sein“, argumentiert Preuner. „Beim Anhören klingt das sehr toll, in der Praxis wird es aber schwer umsetzen sein.“

SPÖ-Klubchef Auinger hofft, den Sozialausschuss des Gemeinderats von seinem Plan überzeugen zu können. Spätestens im nächsten Frühjahr könnte somit schon Alkohol-Trinken vor dem Hauptbahnhof verboten sein.

ÖBB wollen nachziehen, wenn Stadt Verbot verhängt

Sollte die Stadt so ein Verbot auf dem Vorplatz verhängen, wollen die ÖBB übrigens nachziehen: Dann soll der Alkoholkonsum auch im Bahnhofsgebäude verhängt werden.

