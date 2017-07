Arbeitsunfall in Steinbruch: Mann schwer verletzt

Bei einer Sprengung in einem Steinbruch in St. Johann (Pongau) hat sich am Donnerstag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein durch die Explosion in die Luft katapultierter vier Zentimeter großer Stein traf einen 26-jährigen Angestellten am Kopf.

Dabei wurde der Mann, der keinen Schutzhelm trug, schwer verletzt. Laut Polizei hatte sich der Verletzte gemeinsam mit zwei Sprengbefugten in rund 250 Meter Entfernung zur Sprengung befunden. Die drei Männer befanden sich in Deckung. Der 26-Jährige wurde nach der Versorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Schwarzach geflogen. Weitere Details zu dem Unfall sind derzeit noch nicht bekannt.