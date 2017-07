Salzburg erhält Architekturhaus

In einem Jahr soll das Architekturhaus Salzburg bereits eröffnet sein. In der Sinnhubstraße an der Südseite des neuen Wohnquartiers Riedenburg entsteht ein Haus für Ausstellungen und Vorträge enstehen.

Auch Baukultur und Stadtentwicklung sollen dort zur Sprache kommen. Die Initiative Architektur hatte sich seit langem für ein derartiges Haus stark gemacht und wird auch die künftige Mieterin und Betreiberin des Architekturhauses sein.

Eva Zangerle

300 Quadratmeter sollen Platz für Ausstellungen und Diskussionen bieten - Architektur und ihre Qualität sollen zur Sprache kommen. Um gut 800.000 Euro wird das ehemalige Stallgebäude adaptier. Stadt und Land Salzburg sowie der Bund werden künftig die Subventionen erhöhen, damit sich die Initiative Architektur den Betrieb und das erweiterte Programm leisten kann.

Schellhorn: „Haus dient Verbesserung der Baukultur“

Über Architektur soll dort fachkundig gesprochen und nicht im nachhinein gestritten werden. Salzburgs Planungsstadtrat Johann Padutsch nimmt dabei auch sich selbst in die Pflicht. „Wenn ich etwa an die Diskussion um den Rehrlplatz denke, dann war ein Fehler dabei sicherlich, dass es zu wenig Debatte auf einer fachlichen Ebene gab“, sagt Padutsch.

Kulturlanderat Heinrich Schellhorn (Grüne) will das Bewusstsein für gutes Bauen auch in die Landgemeinden tragen. „Dieses Haus dient der Verbesserung der Baukultur im gesamten Land und der Sensibilisierung für gutes und schönes Bauen“, sagt Schellhorn. Das Architekturhaus Salzburg soll Anfang Juni 2018 eröffnet werden.