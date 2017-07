Zu wenig Schüler: Zwei Schulen sperren zu

Am Freitag ist Zeugnistag für die fast 75.000 Schülerinnen und Schüler in Salzburg. Für zwei der insgesamt 362 Schulen in Salzburg bedeutet der letzte Schultag das „Aus“. Sie werden wegen Schülermangels geschlossen.

Es ist der endgültig letzte Schultag für die Kinder an diesen beiden Schulen. In der Neuen Mittelschule Wals-Viehhausen (Flachgau) sind nicht einmal mehr die nötigen 20 Mädchen und Buben zusammengekommen, um im Herbst wieder mit einer ersten Klasse starten zu können. Die einstige Hauptschule und jetzige Neue Mittelschule Wals-Viehhausen existiert seit 44 Jahren.

Nun ist aber Schluss. Von einst 200 Schülern sind es jetzt nicht einmal mehr 100 - die Schließung war daher nur noch eine Frage der Zeit. Die Mädchen und Burschen der einzigen vierten Klasse wurden bereits am Donnerstag verabschiedet. Im Gegensatz zu den Viertklasslern müssen alle Jugendlichen der zweiten und dritten Klassen in die Neue Mittelschule Walserfeld wechseln.

Volksschule Sauerfeld schließt nach 140 Jahren

In der Volksschule Sauerfeld bei Tamsweg (Lungau) existierte zuletzt überhaupt nur mehr eine einzige altersgemischte Klasse mit fünf Schülerinnen und Schülern, bestätigt Direktor Josef Schlick. „Die Familien haben heute generell weniger Kinder, die Kinderzahlen sinken ja überall. Aber bei uns in Sauerfeld war diese Entwicklung so drastisch, dass die Schule jetzt geschlossen werden muss.“

Die Volksschule Sauerfeld in Tamsweg - als kleinste im Land schließt somit am Freitag ebenfalls. Die fünf Schülerinnen und Schüler halfen am Donnerstag dem Direktor noch, das Klassenzimmer auszuräumen. Die Stimmung ist gedrückt. Die Mädchen und Buben nahmen sich einiges zur Erinnerung mit nach Hause. Die Volkschule Sauerfeld ist 140 Jahre alt und hatte über viele Jahrzehnte 60 Kinder und mehr, die dort die Schulbank drückten. Nach der Generalsanierung des Hauses wird ab Jänner 2018 eine Tagesbetreuung für Senioren angeboten, zudem zieht auch die Feuerwehr ein.

Schulgebäude Viehhausen wird noch nicht adaptiert

Das ebenfalls alte Gebäude der Neuen Mittelschule Wals-Viehhausen wird aus Kostengründen vorerst nicht adaptiert. Die Gemeinde plant dort Kurse für Erwachsenenbildung zu ermöglichen und einen Teil der benachbarten Volksschule unterzubringen.