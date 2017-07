Spektakuläre Bergung am Watzmann

Eine spektakuläre Bergung hat es in der Watzmann-Ostwand gegeben: Dort war ein Bergsteiger Mittowchnachmittag 30 Meter in die Tiefe gestürzt. Eine Zwischensicherung bewahrte ihn vor einem weiteren Absturz.

Ein 50-jähriger Münchener und ein 42-jähriger Mann, ebenfalls aus Bayern, wollten Mittwochnachmittag die Ostwand über den Salzburger Weg bis zur Biwakschachtel durchsteigen. An der Randkluft stürzte der 42-Jährige Voraussteigende ab und stürzte ins Seil. Eine Frau an der Eiskapelle hat den Absturz beobachtet und setzte kurz nach 15.30 Uhr einen Notruf beim Roten Kreuz ab, das sofort die Bergwacht Berchtesgaden alarmierte.

Im Schwebeflug setzte der Pilot zunächst zwei Bergretter an der Eiskapelle ab, wobei einer zum Patienten abseilte und gegen 16.15 Uhr Entwarnung geben konnte: Der Mann war bei Bewusstsein und hatte Verletzungen am Rückgrat und am Knie. In der Randkluft war es topographisch bedingt schwierig, Funkkontakt zur Leistelle und den anderen Einsatzkräften zu halten. Der 42-Jährige wurde schließlich mit dem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. An der Rettungsaktion waren insgesamt 13 Einsatzkräfte beteiligt.

