SPÖ will in Landesregierung - auch mit FPÖ

Die Salzburger SPÖ will zurück in die Landesregierung - und schließt dafür auch eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht aus. Spitzentrio beim Landtagswahlkampf 2018 sind Parteichef Walter Steidl, Gewerkschafter Gerald Forcher und Stefanie Mösl.

SPÖ-Landesparteichef Steidl präsentierte am Donnerstag sein Dreierteam, mit dem er in den Landtagswahlkampf im Frühjahr 2018 ziehen will. Zu Steidl und dem 39-jährigen Privatangestellengewerkschafts-Vorsitzenden Forcher kommt auch noch die 32-jährige Molekularbiologin Stefanie Mösl aus Eugendorf.

Der Parteichef will so zurück von der Oppositionsbank in die Regierung. Denn seit dem Absturz nach dem Finanzskandal bei der Wahl 2013 haben die Sozialdemokraten nur noch neun Mandate im Landesparlament. Wie viele Sitze es 2018 werden sollen, darauf legte sich Steidl am Donnerstag nicht fest.

„Einziger Wunsch ist Regierungsverantwortung“

Das angepeilte Ziel ist die Regierung, und dabei schloss der SPÖ-Chef auch eine Zusammenarbeit mit den Freiheitlichen nicht aus: „Wenn es darum geht, das Land mit einem parteiübergreifenden gemeinsamen Programm vorwärts zu bringen, dann bin ich dabei. Daher gibt es von mir keine Wunschkonstellation. Der einzige Wunsch, den ich habe, ist, dass die SPÖ in der Regierungsverantwortung beauftragt wird, für dieses Land zu arbeiten.“

Die Stefanie Mösl soll sich für die SPÖ um Bildung, Wissenschaft und Familien kümmern. Forcher stellt die Interessen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den Vordergrund. Für die SPÖ wieder für den Landtag kandidieren werden zudem der bisherige Wohnbausprecher Roland Meisl aus dem Tennengau, der St. Margarethener (Lungau) Bürgermeister Gerd Brand, Ingried Riezler-Kainzner und Nicole Solarz. Nicht mehr dabei sind die langjährige Landtagspräsidentin Gudrun Mosler-Törnström, Othmar Schneglberger, Heidi Hirschbichler und Karl Schmidlechner.

