Sozialausgaben um 60 Millionen gestiegen

Die Sozialausgaben im Bundesland Salzburg sind im Jahr 2016 gegenüber dem Jahr davor um 60 Millionen Euro gestiegen. Das zeigt der Sozialbericht für 2016. Die Gesamtsumme liegt bei 404 Millionen Euro.

Die Mehrkosten im Sozialbudget 2016 gehen vor allem auf die Flüchtlingskrise zurück, sagte Salzburgs Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne). „Der größte Sprung bei den Nettokosten hat seine Ursache in der Grundversorgung. Da haben wir 2016 die Flüchtlingswelle von 2015 voll gespürt. Mittlerweile gehen die Zahlen wieder zurück.“

Für 2015 waren ursprünglich knapp 21 Millionen Euro für die Grundversorgung von Asylwerbern berechnet worden. Tatsächlich waren in Salzburg dann jedoch 53 Millionen Euro notwendig. Hier holt sich das Land Geld aus Wien zurück, weil bei der Grundversorgung der Bund 60 Prozent der Kosten bezahlt und das Land 40 Prozent.

Aus für Pflegeregress fordert Land und Gemeinden

Was Salzburg ab 2018 finanziell stark fordern wird, ist die Abschaffung des Pflegeregresses. Jeder hat ab 2018 Anspruch darauf, dass der Staat die Pflege bezahlt, egal wie viel Vermögen der Heimbewohner besitzt. Experten berechnen derzeit, was das an zusätzlichen Heimplätzen bedeutet und welche Kosten dadurch tatsächlich auf das Land und die Gemeinden zukommen.

