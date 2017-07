Einbrecher erbeuteten Fahrräder um 35.000 Euro

In Elixhausen (Flachgau) haben Unbekannte am Mittwoch in eine Firma eingebrochen und dabei Fahrräder im Wert von rund 35.000 Euro erbeutet. Eine Fahndung der Polizei führte Mittwochfrüh auch zu Verkehrsbehinderungen.

Die unbekannten Einbrecher drangen kurz nach 4.00 Uhr in das Firmengebäude ein und stahlen unter anderem sieben hochwertige E-Mountainbikes, zwei Rennräder und drei Mountainbikes. Einer Mitarbeiterin waren Dienstagvormittag zwei verdächtige Personen aufgefallen, die mit einem weißen Kastenwagen unterwegs waren und sich länger im Nahbereich der Firma aufgehalten haben.

Die Alarmfahndung der Polizei blieb vorerst ohne Erfolg, sorgte im Frühverkehr allerdings für Stau im Bereich Lengfelden. Bewaffnete Polizisten kontrollierten vorbeikommende Fahrzeuge. Der Verkehr wurde dafür auf eine Spur zusammengeführt.

