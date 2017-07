Nachwuchsfilmfestival Juvinale beginnt

Am Mittwoch fällt der Startschuss für die Juvinale, das neue Nachwuchsfilmfestival in Salzburg. Bis Samstag Nacht laufen in „Das Kino“ Erstlingswerke.

Trotz vieler Ausbildungsstätten gab es bisher in Salzburg keine Präsentationsmöglichkeit für junge Filmemacher. Diese Lücke wird nun geschlossen, sagt Juvinale-Festivalleiterin Sara Wichelhaus.

„Wir sind zwar ein Filmstandort und viele Teams kommen hierher und drehen ihre Filme. Weniger bekannt ist aber, dass hier in Salzburg über die FH und viele andere Institutionen sehr viel guter, junger Film gemacht wird. Und genau das wollen wir in den Mittelpunkt stellen und so auch dafür sorgen, dass die Leute nicht mehr abwandern, sondern hier bleiben.“ Die „Juvinale" wird alle zwei Jahre in Salzburg stattfinden.“

Schwerpunkt auf jungem Film

Das Nachwuchsfilmfestival Salzburg hat - wie der Name schon sagt - den Schwerpunkt auf jungen Film, also auf die ersten Kurz- Lang- oder Trickfilme von Regisseuren, die am Mozarteum oder der FH Salzburg studieren oder sich das Handwerk des Filmemachens selbst beigebracht haben.

Screenshot aus: "Die beste aller Welten"

Los geht´s Mittwochabend im Programmkindo „Das Kino“ Um 19h. Dort wird „Die beste aller Welten“, ein preisgekrönter Film des Salzburger Adrian Goiginger, gezeigt. Der Film erzählt eine wahre Geschichte: Der junge Adrian wächst in Salzburg als Sohn einer drogenabhängigen Mutter auf. Es ist eine Kindheit zwischen Sucht und Sehnsucht.

Filme abseits des klassischen Hollywood-Kinos

Die Juvinale richtet sich an Jeden, der Interesse hat an Filmen abseits des klassischen Hollywood-Kinos. Gezeigt werden experimentelle Kurzfilme, tragische Zeichentrickfilme und ungewöhnliche SPielfilme. Es sind Erstlingswerke, also die ersten Versuche der Jungfilmer. Wer bei der Juvinale gezeigt wird, ist gerade dabei, in der Filmlandschaft Fuß zu fassen.

Die Eintrittspreise liegen zwischen 3 Euro und 4,50. Ein Festivalpass für 4 Tage kostet 17 Euro. Bei der Juvinale findet auch ein Trickfilm-Workshop im Salzburg Museum statt - er läuft am Mittwoch von 09.00 bis 13.30 Uhr. Ein open Air Konzert am Freitag ist sogar ohne Eintrittskarte zu besuchen. Es findet von 21.00 bis 23.00 statt - bei Schönwetter im Volksgarten, bei Regen in Das Kino. Film und Videokameras bewundern kann man am Freitag zwischen 11.00 und 15.00 Uhr auf der technischen Messe in der ARGE Kultur im Salzburger Nonntal.

Link: