Prozess wegen versuchten Mordes geht weiter

Beim Salzburger Landesgericht wird am Mittwoch der Prozess gegen zwei Männer aus Afghanistan fortgesetzt. Einem 20-Jährigen wird versuchter Mord vorgeworfen.

Er soll in der Nähe des Salzburger Hauptbahnhofs einem Mann aus Marokko mit einer Glasscherbe in den Hals gestochen haben. Im April hatte der Verdächtige einen Mordversuch bestritten. Er habe sich nur gewehrt, mehrere Marokkaner hätten ihn attackiert - so habe er mit der Glasscherbe in Notwehr zugestochen, rechtfertigte sich der 20-Jährige damals.

Als Mittäter ist ein 19-Jähriger angeklagt, der ebenfalls aus Afghanistan stammt. Die beiden Flüchtlinge waren nur zwei Wochen vor der nun verhandelten Tat zu Haftstrafen im Zusammenhang mit einem Mord im Lehener Park verurteilt worden.

