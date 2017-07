Staus durch Elektronik-Festival erwartet

Ab Mittwoch reisen zehntausende Besucher zum Electric-Love-Festival am Salzburgring bei Koppl/Plainfeld (Flachgau) an. Auf den Zufahrtsstrecken sei deshalb mit Staus zu rechnen, sagt die Polizei.

Das Festival für elektronische Musik startet Mittwochabend mit einem „Warm Up“ mit DJs. Am Donnerstag, Freitag und Samstag ist dann vom Nachmittag bis in die frühen Morgenstunden ein dichtes Programm. Im Vorjahr kamen rund 40.000 Besucher pro Tag. Heuer werden sogar noch mehr Fans erwartet - rund 180.000 an allen Festivaltagen.

Electric Love Festival/Klemen Stular

Verzögerungen auf Bundes- und Landesstraßen

Das Festivalgelände ist von der Stadt Salzburg aus am besten über die Wolfgangsee Bundesstraße (B158) zu erreichen. Hier sei am Mittwoch und Donnerstag wegen des Anreiseverkehrs mit Verzögerungen zu rechnen, so die Polizei. Staus könne es ebenso auf der Wiestal Landesstraße von Hallein aus, auf der „Russenstraße“ von Thalgau nach Hof und auf der Plainfelder Landesstraße geben.

ORF

Für die Festivalbesucher gibt es ein Gratis-Busshuttle vom Salzburger Hauptbahnhof zum Salzburgring. Dieses Busse fahren regelmäßig zwischen Mittwochvormittag und Sonntagmittag. Die Abreise von dem Festival wird laut Polizei in der Nacht auf Sonntag beginnen und bis Sonntagnachmittag dauern.

