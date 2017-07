Blitz schlägt in Auto ein: Insassen unverletzt

In Tamsweg (Lungau) hat ein Blitz bei einem Gewitter in ein fahrendes Auto eingeschlagen. Die beiden Insassen sind dabei unverletzt geblieben. Am Fahrzeug selbst ist jedoch erheblicher Schaden entstanden.

Der gebürtige Kärntner Wolfgang Neumann und sein Sohn fuhren mit dem Pkw auf der Murtalstraße von Kärnten nach Salzburg. Kurz nach der Salzburger Landesgrenze gerieten die beiden in ein heftiges Gewitter. Ein Blitz schlug während der Fahrt in das Auto ein.

Lenker beobachtete Feuerball

Vater und Sohn blieben beim Blitzeinschlag unverletzt. „Es war total hell und rund um das Auto war ein blauer Schein. Dann habe ich in den Rückspiegel geschaut und gesehen, wie über die Heckscheibe ein Feuerball hinunterfällt und am Ausphalt aufschlägt und wie eine Brandbombe zerplatzt“, sagte Wolfgang Neumann.

ÖAMTC

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auf dem Fahrzeugdach ist der Blitzeinschlag deutlich zu sehen. Die Spuren sehen aus wie ein Einschussloch. Ausgetreten ist der Blitz über eine Reifenfelge. Durch den Blitzeinschlag wurde die Elektronik im Fahrzeug zerstört, auch das Mobiltelefon von Wolfgang Neumann ist seit dem Blitzeinschlag defekt.

Physikalischer Effekt schützte Insassen

Dass der Vater und der 14-jährige Sohn durch den Blitzeinschlag unverletzt blieben, ist mit einem physikalischen Effekt zu erklären. Der faradaysche Käfig, benannt nach einem englischen Physiker des 19. Jahrhunderts, schirmte den Blitz im Inneren des Fahrzeuges ab. Der Metallkäfig der Karosserie leitete die Spannung ab, diese konnte folglich nicht in den Innenraum des Pkw eindringen. Autofahrerclubs raten bei einem Gewitter im Auto zu bleiben.