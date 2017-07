Sanierung gescheitert: Postalm-Lifte in Konkurs

Über das Postalm-Skigebiet bei Strobl (Flachgau) ist am Dienstag beim Salzburger Landesgericht das Konkursverfahren eröffnet worden. Der Sanierungsplan sei gescheitert, so der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Die Schulden der Winterpark Postalm GmbH betragen 1,9 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen laut Konkursantrag Vermögenswerte von rund 1,1 Millionen Euro. Dieses Geld sei aber ein Sondervermögen, so der AKV - deshalb könne über eine mögliche Quote für die betroffenen Gläubiger noch keine Auskunft gegeben werden. Denn in der Winterpark Postalm GmbH&Co KG habe der Masseverwalter aber Masseunzulänglichkeit gemeldet, so der AKV.

ORF

Steirischer Besitzer seit 2016

Die Aussichten für eine Fortführung des Betriebes sind also ungewiss. Mehr dazu in Postalm-Lifte: Sanierung oder Millionenpleite? (salzburg.ORF.at; 30.5.2017).

Besitzer des Skigebiets ist seit 2016 der steirische Unternehmer Karl-Heinz Prentner. Er klagte zuletzt, keine Unterstützung von Gemeinde und Land für die Fortführung des Skigebiets zu bekommen, was diese jedoch zurückwiesen. Am 8. August ist die erste Gerichtsverhandlung zum Postalm-Konkurs angesetzt.

