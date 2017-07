Verfassungsgerichtshof kippt Bettelverbot

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat das Bettelverbot in der Salzburger Altstadt erneut aufgehoben. Da das Verbot an so vielen Orten und zeitlich so ausgedehnt gilt, komme es einem absoluten Bettelverbot gleich und sei damit rechtswidrig.

Seit Juni 2015 gilt das sektorale Bettelverbot in der Salzburger Altstadt: Täglich von 8.00 bis 19.00 Uhr ist das Betteln in weiten Teilen der Innenstadt. Im Juni des Vorjahres wurde die Verbotszone sogar noch einmal deutlich ausgeweitet - mehr dazu in Ausweitung des Bettelverbots fixiert (salzburg.ORF.at; 25.5.2016)

ORF

Wegen dieses großen zeitlichen und örtlichen Umfangs bezeichnete es der VfGH als „verfassungsrechtlich verpönt“ und dadurch rechtswidrig.

Stadt: Verbot, um Plätze uneingeschränkt zu nutzen

Schon 2012 hatte das Höchstgericht geurteilt, dass das damals gültige absolute Bettelverbot in der Stadt Salzburg gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt. Die Stadt führte daraufhin 2015 das sektorale Bettelverbot mit den Verbotszonen ein. Politiker stützten sich formal auf eine Verordnung des Landes, die es Gemeinden freistellt, das Betteln auf Plätzen zu verbieten, die ansonsten in ihrer Nutzung eingeschränkt wären.

Stadt Salzburg

In der aktuellen Entscheidung urteilte der VfGH nun aber, dass Einschränkungen und Verbote zur Vermeidung von Missständen an neuralgischen Punkten zwar grundsätzlich möglich sind. Auf so großen Flächen und in einem so großen zeitlichen Umfang wie aktuell in der Salzburger Altstadt sei das Verbot aber „sachlich nicht gerechtfertigt“.

Beschwerde einer Bettlerin der Anlass

Anlass für die Überprüfung durch den VfGH war die Beschwerde einer Bettlerin. Die Frau war an der Touristenmeile Getreidegasse auf dem Boden sitzend still um Geld gebettelt und dafür eine Strafe von 100 Euro bekommen. Denn die Getreidegasse gehört zu jenen Gebieten, in denen nach der Verordnung der Stadt das Betteln bisher verboten war.

Links: