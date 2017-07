Lenkerin verweigert Alkotest wegen Übelkeit

In Anthering (Flachgau) musste die Polizei am Montag eine Lenkerin mehrmals auffordern anzuhalten. Nach einem positiven Alkovortest, verweigerte sie wegen Übelkeit den Alkotest und einen Bluttest.

Die 19-jährige Lenkerin fuhr am Montag auf der Lamprechtshausener Straße (B 156). Bei Anthering wurde die Autofahrerin von der Polizei mit Signalen aufgefordert anzuhalten, die Lenkerin jedoch ignorierte die Zeichen und fuhr weiter. Erst im Kreisverkehr Siggerwiesen konnte die 19-Jährige gestoppt werden. Die Beamten führten daraufhin einen Alkovortest durch. Nachdem dieser positiv ausfiel, verweigerte die Lenkerin einen Alkotest und einen Bluttest. Der 19-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.

Auch in Bischofshofen (Pongau) führte die Polizei am Montag Geschwindigkeitskontrollen durch. Dabei war ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer in einer 80er-Zone mit 160 Stundenkilometern unterwegs. Ein weiterer Lenker wurde im selben Abschnitt mit 125 km/h gemessen. Beide Autofahrer werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.