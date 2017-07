Schwan vom Ritzensee bei Autounfall getötet

Jener Schwan, der am Ritzensee in Saalfelden (Pinzgau) Badegäste attackiert und verletzt hat, ist Sonntagabend überfahren worden. Das Tier wurde bei einem Autounfall getötet.

Sonntagabend wurden Beamte der Polizeiinspektion Saalfelden zum Ritzensee gerufen. Der Schwan lag gemeinsam mit einem Jungtier tot auf der Straße. Die beiden wurden von einem Auto überfahren. Dabei soll es sich beim ausgewachsenen Schwan um jenes Tier handeln, das in den vergangenen Wochen mit seinem Schnabel Badegäste attackiert hatte, weil es sich bei der Brutpflege und in seinem Revier gestört gefühlt haben könnte.

Polizei Saalfelden: Tod des Schwans war Wildunfall

Die Polizei Saalfelden sprach von einem Wildunfall. Der Unfalllenker ist bekannt. Er soll nicht mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Der aggressive Schwan verletzte einen Saalfeldener in den vergangenen Wochen so schwer, dass seine Wunde am Kopf genäht werden musste - mehr dazu in: „Killerschwan“ attackiert Schwimmer (salzburg.ORF.at; 30.6.2017).

