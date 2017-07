Familie päppelt mit Jagdhund Rehkitz auf

Eine Jägerfamilie in Lamprechtshausen (Flachgau) zieht ein verletztes Rehkitz auf. Das Tier wurde vermutlich von einem wildernden Hund attackiert. Trotz seiner Erfahrung mit Hunden hat das Kitz eine enge Beziehung zu dem Jagdhund.

Seit einer Woche wird das Rehkitz „Hubsi“ von der Familie Zauner in Lamprechtshausen aufgepäppelt. Obwohl das Jungtier in seinen ersten Lebenstagen von einem wildernden Hund verletzt wurde, hat es bereits nach einer Woche eine intensive Beziehung zum Familienhund aufgebaut. Der Hund begleitet das Kitz auf Schritt und Tritt und weicht ihm nicht von der Seite.

Die Freundschaft zwischen Jagdhund und Rehkitz überraschte auch die Familie. „Von der Jagd her ist unser Hund darauf trainiert, dass er Beute machen muss und das Kitz ist ein Wild und für ihn dadurch Arbeit. Nachdem das Rehkitz jetzt doch schon eine Zeit lang bei uns ist, hat das Kitz jetzt einen anderen Geschmack als ein wildes Kitz, deshalb hat er es als Familienmitglied aufgenommen“, sagte Jäger Thomas Zauner.

Bezirksjägermeister appelliert an Leinenhaltung

Von der engen Beziehung der Tiere war auch Bezirksjägermeister Sepp Zauner überrascht. „Ich muss an alle appellieren, die draußen in der Natur unterwegs sind, der Hund muss an die Leine. Das ist ganz wichtig, weil der Hund das Rehkitz fasst, egal ob er klein oder groß ist, das ist einfach sein Instinkt“, sagte Bezirksjägermeister Zauner.

ORF

Fütterung: aufwendig und genaue Futtertemperatur

Für die Fütterung ist Karin Zauner zuständig. Das Wissen darüber, was junge Rehkitze brauchen, hat sie sich im Lauf der Zeit angeeignet. Die Lamprechtshausenerin zog bereits mehrere Jungtiere groß. „Das Kitz bekommt eine Ziegenmilch, die muss zwischen 39 und 39,5 Grad warm sein, weil sonst bekommt es Durchfall und Bauchweh“, erklärte Karin Zauner.

Was „Hubsi“ übrig lässt, frisst der Hund. Der begleitet das Rehkitz auch auf seinen Spaziergängen. Das junge Kitz muss an die Natur trainiert werden, damit es mit seiner natürlichen Nahrung vertraut gemacht wird.