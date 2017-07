Jugendbande stiehlt 46 Mopeds

Die Polizei hat eine Jugendbande in Salzburg-Maxglan ausgeforscht, die über zehn Monate insgesamt 46 Mopeds gestohlen haben soll. In einer ersten Einvernahme zeigten sich die Jugendlichen geständig. Der Schaden liegt bei 50.000 Euro.

Die zehnköpfige Bande verübte in den vergangenen zehn Monaten insgesamt 65 Straftaten. Darunter stahlen sie 46 Mopeds, den Großteil der gestohlenen Zweiräder entwendeten die Täter in den Stadtteilen Lehen und Maxglan. Die Mitglieder der Bande fuhren die Mopeds so lange, bis der Tank leer war oder die Zweiräder defekt waren. Um die Mopeds wieder betanken zu können, brachen die Jugendlichen in Kellerabteile ein und brachen Zeitungskassen auf.

Bei den Tätern handelt es sich um 13- bis 17-Jährige. Acht davon stammen aus Österreich, die anderen beiden aus Georgien und Russland. Die Jugendlichen zeigten sich geständig und beschuldigten sich gegenseitig. Die drei Haupttäter sitzen derzeit wegen Tatbegehungsgefahr in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Salzburg.