Brand in Wirtshaus neben Feuerwache

Sonntagabend ist der Urbankeller in Salzburg-Schallmoos durch ein Feuer stark beschädigt worden. Ein Feuerwehrmann in der benachbarten Feuerwache hatte den Brand bemerkt. Der Schaden an dem Wirtshaus, das gerade umgebaut wird, ist groß.

Kurz nach 19.00 Uhr bemerkte der freiwillige Feuerwehrmann der Feuerwache Bruderhof den Brand im Nachbargebäude - dem Wirtshaus Urbankeller. Das Feuer war im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Das Wirtshaus ist wegen Renovierungsarbeiten zurzeit eine Baustelle und leer. Ein Bewohner, der im oberen Stockwerk wohnt, und sich zur Brandzeit zu Hause war, blieb unversehrt.

„Massiver Brand in holzvertäfelter Gaststube“

Die Feuerwehrleute der Wachen Bruderhof und Maxglan hatten das Feuer nach gut 20 Minuten gelöscht. Polizeibeamte begannen danach mit der Spurensicherung auf. Andreas Huber, Chef der Salzburger Kriminalpolizei, stellte fest, „dass ein massiver Brand in den holzvertäftelten Räumlichkeiten der Gaststube sicherlich da war - mit großer Hitzeentwicklung. Ein zweiter Raum war auch betroffen. Ob das eine zweite Brandstelle ist oder ob das ein Sekundärbrand durch die enorme Hitze war, kann man noch nicht sagen. Das wird dann die Grundlage weiterer Ermittlungen und der Brandsachverständigen sein.“

Die Wiedereröffnung des renovierten Urbankellers wäre für Mitte August geplant gewesen. Mit dem ausgebrannten Erdgeschoss und entfernten Zwischendecken ist dieses Vorhaben nun wohl auf unbestimmte Zeit verschoben.