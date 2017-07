2.200 Feuerwehrleute bei Leistungsbewerb

In Unken (Pinzgau) haben sich am Samstag die Freiwilligen Feuerwehren Mariapfarr (Lungau) und Neukirchen (Pinzgau) zu den besten Feuerwehren Salzburgs gekürt. Sie nahmen am Leistungsbewerb der Salzburger Feuerwehren teil.

2.200 Freiwillige traten am Samstag beim landesweiten Leistungsbewerb der Salzburger Feuerwehren gegeneinander an. Sämtliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer mussten sich zunächst bei einem Staffellauf sportlich bewähren.

Leistungsbewerb der Feuerwehren

Nach dem sportlichen Teil traten die Feuerwehren in einer Löschübung gegeneinander an. Binnen weniger Minuten mussten Ansaugleitungen zu einer Pumpe verlegt, Schläuche entrollt und Strahlrohre in Stellung gebracht werden. Die Feuerwehren Mariapfarr und Neukirchen überzeugten dabei und gewannen den Leistungsbewerb der Freiwilligen Feuerwehren.