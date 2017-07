Wals: Mann vor Diskothek mit Messer verletzt

In der Nähe eines Lokales in Wals-Himmelreich (Flachgau) ist Samstagnacht ein Salzburger von einem Unbekannten mit einem Messer schwer verletzt worden. Der 31-Jährige erlitt eine zehn Zentimeter lange Schnittwunde am Bauch.

Die beiden Männer gerieten Samstagnacht unmittelbar vor einer Diskothek in Wals in Streit. Aus bisher unbekannter Ursache zückte der unbekannte Täter ein Messer und verletzte den 31-jährigen Salzburger damit schwer im Bauchraum. Der zweite Beteiligte blieb unverletzt. Das Opfer war laut Polizei stark alkoholisiert. Seine Verletzungen soll der 31-Jährige erst zuhause bemerkt haben. Der Salzburger wurde ins Landeskrankenhaus eingeliefert. Der Täter wurde vom Opfer als 1,85 Meter groß und zwischen 22 und 25 Jahre alt beschrieben.