Zweite Haltestelle für Fernbusse geplant

Das Fernbus-Netz in der Stadt Salzburg soll ausgebaut werden. In Salzburg-Süd ist eine zweite Haltestelle geplant. Derzeit gibt es für den größten Betreiber, den deutschen Flixbus, nur eine Haltestelle hinter dem Salzburger Hauptbahnhof.

Das deutsche Fernbusunternehmen besaß schon einmal eine zweite Haltstelle in Salzburg-Süd. Diese wurde im Jänner vom Grundstückseigentümer, dem Shopping Center Alpenstraße, wegen des Baus eines Parkhauses gekündigt. Das stark wachsende Fernbusunternehmen sei aber dringend auf einen zweiten Standort in Salzburg angewiesen. „Aktuell sind ab Salzburg 40 Ziele erreichbar, theoretisch aber könnte man das Angebot verdoppeln“, sagte Martin Mangiapia von Flixbus.

Stadt will Flughafen für Fernbusnetz gewinnen

Seit der Kündigung der zweiten Haltestelle suchte die Stadt monatelang nach einer geeigneten zweiten Fläche. „Im Bereich des Park & Ride Süd gibt es eine Auffahrtsrampe auf die Hellbrunner Brücke und dort ist der Straßenraum entsprechend breit, dass wir den rechten Randbereich für eine solche Haltestelle zur Verfügung stellen könnten“, sagte Verkehrsstadtrat Johann Padutsch von der Bürgerliste. Padutsch kündigte an, dass die Haltestelle in Salzburg-Süd eine Übergangslösung ist und die Stadt den Flughafen für den Ausbau des Fernbusnetzes gewinnen möchte

ORF

Durch Ausbau bis zu 80 Ziele von Salzburg

Das deutsche Fernbusunternehmen hat derzeit nur eine Haltestelle hinter dem Salzburger Hauptbahnhof an der Lastenstraße. Die mögliche neue Haltstelle in Salzburg-Süd müsse vor der Inbetriebnahme aber noch vom Land genehmigt werden. Verkehrslandesrat Hans Mayr von der Bürgergemeinschaft warf der Stadt vor, zu wenig intensiv nach einer zweiten Haltestelle zu suchen. "Die Stadt ist hier einfach säumig Lösungen zu finden. Wir als Land haben hier eine Behördenfunktion - unsere Sachverständige werden prüfen, ob die Haltestelle hinsichtlich der Ein- und Ausfahrsituation und auch hinsichtlich der Ausstiegssituation der Fahrgäste verantwortbar ist, sagte Verkehrslandesrat Hans Mayr.

