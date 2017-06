85-Jährigem tausende Euro abgenommen

Zwei unbekannte Täterinnen haben einem alleinstehenden Witwer in der Stadt Salzburg eine fünfstellige Euro-Summe abgenommen. Die Frauen hatten sich das Vertrauen des 85-Jährigen erschlichen und ihn dann unter Druck gesetzt.

Vor gut drei Wochen hatte der 85-Jährige die beiden etwa 35 Jahre alten Frauen kennengelernt - und diese zeigten sich auch zunächst sehr hilfsbereit: Sie kochten dem alleinstehenden Pensionisten und machten ihm auch den Haushalt.

Psychischer Druck auf Witwer

Doch nach und nach setzten die beiden Frauen den Witwer unter Druck: Sie drohten ihm unter anderem damit, ihm nicht mehr zu helfen, wenn er ihnen nicht Sparbücher übergebe. Das tat der 85-Jährige dann laut Polizei auch. Zur Polizei ging er aber erst, als er am Donnerstag in seiner Wohnung rund 1.000 Euro Bargeld vermisste. Die ganze Geschichte erzählte er den Beamten aber erst nach und nach am Freitag.

Der 85-Jährige gab den Polizisten eine Personenbeschreibung ab. Demnach sind die beiden Frauen etwa 1,50 Meter groß und serbische Staatsangehörige. Die Polizei sucht jetzt nach ihnen.