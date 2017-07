„Biosphären-Haus“ am Prebersee in Betrieb

Am Samstag geht am Prebersee bei Tamsweg das erste Biosphären-Haus des Lungaus in Betrieb: Es ist die komplett neu aufgebaute Ludlalm, die ab sofort Ausflugsalm, Jausenstation und kleines Hotel in einem ist.

In nur sieben Monaten ist die Ludlalm neu aufgebaut worden. Das Gebäude soll sich harmonisch in die Idylle des 1.514 Meter hoch gelegenen Prebersees fügen, betonen die Verantwortlichen. Das Biosphären-Haus sei nachhaltig, qualitätsvoll und regional.

All diese Vorzüge haben aber auch ihren Preis: Die neue Ludlalm hat den Bauherren Reinhard Wieland rund drei Millionen Euro gekostet - rund ein Viertel teurer als ein herkömmliches Gebäude dieser Größe: „Wir befinden uns ja da im Landschaftsschutzgebiet am Prebersee - und dieses Gebiet hat’s einfach verdient, dass man den besten Standard baut“, sagt Wieland. „Es war uns sehr wichtig, dass wir nicht irgendwas herbauen, was die Bevölkerung nicht will und was auch nicht angenommen wird.“

Zwei alte Häuser zu einem neuen kombiniert

Das Gebäude entstand in Zusammenarbeit mit dem Holztechnikum Kuchl (Tennengau). So viele Baustoffe wie möglichen stammten aus dem Lungau, betont Wieland: „Wir haben zwei alte Häuser abgetragen und am Preber wieder entstehen lassen. Es war uns ganz wichtig, dass wir alles, was wir im Lungau beziehen können, auch verwenden.“

Isospan-Ziegel aus Ramingstein an den Außenfassaden, Holzschindeln aus Zederhaus am Dach oder Fenster aus Lungauer Lärchenholz sind drei Beispiele davon. Sie sollen stehen für Regionalität und Nachhaltigkeit. Neben dem Gastronomie-Betrieb wurden auf der neuen Ludlalm auch sieben hochwertige Gästezimmer eingerichtet. Am Samstag nimmt das Gasthaus den Betrieb auf.

„Leuchtturm-Projekt“ für Biosphärenpark

Von einem „Leuchtturm-Projekt“ ist im Zusammenhang mit der neuen Ludlalm die Rede. Denn bis der Biosphärenpark im Bewusstsein der rund 20.000 Lungauer wirklich verankert ist, gibt es trotzdem noch viel zu tun, weiß Biosphärenpark-Manager Markus Schaflechner: „Nachhaltig wirtschaften ist ein Wertesystem. Viele Menschen im Lungau haben das schon. Aber es ist natürlich noch ein langer Weg, weil es noch viel Widerstand gibt. Aber dieser Widerstand kommt oftmals aus Halbwissen bzw. aus Nichtwissen. Denn letzten Endes ist es ein Pokal, den wir von der UNESCO für unseren wunderschönen Lungau bekommen haben.“

