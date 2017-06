Skigebiet Gaißau-Hintersee: Letzte Krisensitzung

Das Bangen um das Skigebiet Gaißau-Hintersee geht weiter. Pachtverträge mit Grundeigentümern sind nun abgelaufen – auch mit den Bundesforsten. Noch im April war die Hoffnung groß. Nun könnte eine Sitzung am Montag das Aus bringen - oder Fortbestand.

Eigentlich hat der chinesische Eigentümer des Skigebietes zwischen Tennengau und südlichem Flachgau seit Ende Mai keinen gültigen Pachtvertrag mehr mit den Bundesforsten. Mit 30 Hektar Pistenfläche sind diese der größte und wichtigste Grundeigentümer für den Liftbetrieb in Gaißau-Hintersee. Die Hälfte der Lifte steht auch auf dem Grund der Bundesforste.

Allerletzte Deadline ist Montag

Für eine Neuverhandlung wurde eine Frist bis Freitag gesetzt - und nun nach einer E-Mail des Eigentümers aus China bis Montag verlängert. Dann sollen die Verhandler - darunter auch der chinesische Geschäftsführer James Tay - in Abtenau (Tennengau) im Büro der Bundesforste über einen neuen Pachtvertrag verhandeln. Sollte dieser Termin am Montag scheitern, aus welchen Gründen auch immer, dann wollen die Bundesforste den Kontakt zur Seilbahnbehörde des Landes aufnehmen. Das bestätigte Erwin Stampfer dem ORF, der Leiter des Forstbetriebs der Bundesforste in Flachgau und Tennengau.

Droht Abbau der Lifte?

Dann gilt es laut Stampfer zu klären, ob die Lifte nun ohne Pachtvertrag widerrechtlich auf dem Grund der Bundesforste stehen. Die Frage wäre dann, ob sie die Bundesforste auch abbauen dürften. Ein solches Szenario wollen sich Wirtschaftstreibende und Politiker auf Gemeinde- und Landesebene in der ganzen Region nicht vorstellen.

