Pannenfahrer auf E-Bikes überholen Staus

Der Salzburger ÖAMTC hat nun auch zwei Pannenhelfer im Einsatz, die im Sommer zu hitze- und staugeplagten Autofahrern mit dem Elektro-Bike radeln. Dadurch ist der Fahrzeugtechniker im der Salzburger Innenstadt besonders mobil.

ORF

Nicht mehr lange warten, heißt es für Fahrer mit kaputten Autos, wenn in der Salzburger Innenstadt das Verkehrschaos regiert.

Er fährt an jedem Stau vorbei

Start ist am 1. Juli. Und der neue Pannenfahrer auf dem E-Bike ist schnell sowie jeden Tag bei fast jedem Wetter unterwegs, sagt ÖAMTC-Direktor Erich Lobensommer: „Er wird beim Schnürlregen auf alle Fälle fahren. Wenn es gewittert und schüttet, dann wahrscheinlich nicht. So etwa 80 Prozent wird er sicher zum Einsatz kommen in der gesamten Zeit.“

Im vergangenen Sommer 2016 hatten die Pannenfahrer des ÖAMTC in der Innenstadt insgesamt 2.300 Einsätze. Mit dem E-Bike soll sich vor allem die Wartezeit für Autofahrer deutlich verkürzen, so Lobensommer: „Unser Radfahrer kann die Radwege nützen, er hat fast keine Einbahnen. Er kann viel schneller am Ort des Geschehens sein, und das ist uns wichtig.“

Vielerlei Ausrüstung im Anhänger

Das E-Bike wiegt samt Werkzeug, technischer Ausrüstung und Anhänger gute 60 Kilogramm. Zwei ÖAMTC-Pannenfahrer haben sich für den E-Bike-Dienst freiwillig gemeldet. Einer ist Florian Thaler: „Ganz so sportlich bin ich nicht. Ich habe geplant, dass ich heuer damit anfange. So ist das auch beruflich ein guter Startschuss für das Ganze.“

Im Juli und August wird täglich ein Techniker von 9.00 bis 19.00 Uhr im Innenstadtbereich kleinere Pannenhilfen leisten und - wenn möglich - an Ort und Stelle reparieren. Er hat alle Basiswerkzeuge für Pannenhilfe dabei. Dazu kommt das ÖAMTC-Diagnose-Gerät, wenn es bei Fahrzeugen digitale Fehlermeldungen gibt: „Wer das nicht hat, der wäre schon ein wenig aufgeschmissen.“

Auch Erste Hilfe durch Gelbe Engel

Außerdem kann der Spezialist natürlich Starthilfe geben oder ein Fahrzeug aufsperren, wenn der Schlüssel innen steckt. Dazu kommen noch viele weitere Aufgabenbereiche. Auch als Ersthelfer bei Not- oder Unfällen ist ein Pannenfahrer ausgebildet. Auch ein weiteres Markenzeichen des ÖAMTC - schließlich gehören zur Flotte des Autofahrerclubs nicht nur zwei neue E-Bikes und viele Pannenfahrerautos, sondern auch die Christophorus-Notarzthubschrauber.