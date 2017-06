Landesrat: Erbschaftssteuer soll Pflege finanzieren

Der Pflegeregress soll abgeschafft werden, das Geld für die Pflege alter Menschen soll durch eine generelle Erbschaftssteuer hereinkommen. Das fordert jetzt auch Salzburgs Soziallandesrat Heinrich Schellhorn (Grüne).

Mehr als 4.900 Menschen leben im Land Salzburg in Pflegeheimen. Wer die laufenden Kosten dafür nicht selbst tragen kann, sondern auf Sozialhilfe angewiesen ist, bei dem kann das Land Salzburg auf alle Vermögenswerte wie Sparbücher, Bausparverträge Wohnungen oder Häuser zugreifen. Lediglich 5.235 Euro dürfen als Restvermögen verbleiben. Auch auf das Vermögen von Ehepartnern hat das Land per Gesetz Zugriff. Eine Ausnahme von diesem Pflegeregress gibt es nur, wenn die Betroffenen alles schon mindestens fünf Jahre im Voraus an andere - etwa ihre Kinder - übergeben haben.

Doch gerade bei jenen Menschen, die sehr plötzlich auf einen Heimplatz angewiesen sind, wird der Pflegeregress oft schlagend. Das Land Salzburg verwertet dann ihr Vermögen, um die Kosten für den Heimplatz hereinzubekommen.

ORF

Schellhorn: „Erbschaften ab 500.000 Euro besteuern“

Soziallandesrat Schellhorn (Grüne) ist dafür, diese Regelung abzuschaffen. Das Geld für die Pflege soll stattdessen über eine Wiedereinführung der Erbschaftssteuer hereinkommen, sagt Schellhorn: „Wir bei den Grünen haben immer schon gefordert, dass es gerecht wäre, nicht nur die Arbeit zu besteuern, sondern auch das Erben wieder zu besteuern. Bei uns ist der Vorschlag, dass ab einem Vermögen von 500.000 Euro eine Erbschaftssteuer einsetzt - und dann auch ansteigt, je höher die Erbschaft ist.“

Damit geht Schellhorn auch über die Forderungen der Landes-SPÖ hinaus. SPÖ-Sozialsprecherin Ingrid Riezler-Kainzner sagte am Mittwoch zu dem Thema: „Unser Vorschlag ist eine Steuer auf Erbschaften ab einer Million Euro - damit soll der Pflegeregress finanziert werden. Der zweite Vorschlag, den ich sehr gut finde, ist, dass auch ein Teil der Kosten bei der Hauskrankenpflege mit übernommen wird.“

„Bund muss für Finanzierung sorgen“

Der Anstoß zur jetzigen Debatte kommt von der Bundesregierung. Sie will den Pflegeregress möglichst schnell abschaffen - auch wenn die von der Bundes-SPÖ geforderte Erbschaftssteuer von der Bundes-ÖVP abgelehnt wird.

Dabei gibt es derzeit noch kein Bundesgesetz zur Pflege. Zuständig für die Regelungen sind die einzelnen Länder. Das müsse sich jetzt ändern, sagt die Salzburger ÖVP-Sozialsprecherin Daniela Gutschi: „Wir sehen schon, dass der Bund sich da nicht aus der Verantwortung drücken kann - und wenn jetzt auf Bundesebene entschieden werden soll, dass der Pflegeregress österreichweit abgeschafft werden soll, was ich sehr begrüßen würde, dann muss natürlich auch der Bund für die Finanzierung sorgen.“

Debatte um Pflegeregress Dass der Pflegeregress abgeschafft werden soll, wird auch von der Landesregierung begrüßt. Ein Ersatz sei eine Erbschaftssteuer, finden die Grünen.

Mehr Andrang auf Heimplätze, wenn Regress fällt?

Im Jahr 2030 wird ein Viertel der Menschen in Salzburg 65 Jahre oder älter sein. Schon jetzt brauchen das Land und die Gemeinden jedes Jahr mehr Geld für die Pflege. 2015 waren dies 140,9 Millionen Euro, 2016 148 Millionen und für heuer werden 153 Millionen erwartet. Wenn der Regress wirklich abgeschafft werden sollte, dürften auch viel mehr Heimplätze als bisher notwendig werden, erwarten Fachleute. Denn dann würde die Angst wegfallen, das angesparte Vermögen zu verlieren.

Links: