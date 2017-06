Zugumleitung nach Unfall

Im Zugverkehr von Salzburg nach Innsbruck bzw. München gab es Mittwochnachmittag Verzögerungen und Umleitungen. Bei Traunstein (Bayern) war ein Auto auf die Bahnstrecke Salzburg-München gestürzt.

Laut bayerischer Polizei verunglückte ein Traunsteiner am Nachmittag mit seinem Auto und wurde dabei verletzt. Sein Wagen landete auf den Gleisen. Erst als die Feuerwehr den Wagen bergen konnte, wurde die Bahnstrecke wieder freigegeben - das war kurz nach 16.00 Uhr der Fall.

Umleitung für Züge nach Innsbruck

Die Züge Salzburg-München warteten die Dauer der Sperre ab. Die Züge Salzburg-Innsbruck wurden dagegen über Zell am See (Pinzgau) umgeleitet - was eine zusätzliche Fahrzeit von rund 90 Minuten bedeutete.