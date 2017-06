Bewaffnete Räuber überfielen Trafik

Bewaffnete Täter haben Mittwochvormittag in Salzburg-Liefering eine Trafik überfallen. Die drei Räuber erbeuteten einen vierstelligen Euro-Betrag. Sie entkamen unerkannt - die Fahndung läuft.

Der Überfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr bei der Trafik am Lieferinger Spitz an der Münchner Bundesstraße. Einer der Täter war laut Polizei mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet. Offenbar wurde niemand verletzt. Das Trio flüchtete in unbekannte Richtung.

„Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen“, sagte Polizei-Sprecher Thomas Landl. Die Täter hatten bei dem Überfall dunkle Kleidung getragen.

