Mordalarm: Stark verweste Leiche gefunden

Die Polizei hat am Dienstag in Mattsee (Flachgau) die eingewickelte und stark verweste Leiche eines 73-Jährigen in einem Müllcontainer gefunden. Eine 59-jährige Bekannte des Mannes wurde als Tatverdächtige festgenommen.

Die Frau aus Deutschland soll in den vergangenen Tagen laut Zeugen immer wieder Gegenstände aus dem Haus des Pensionisten getragen haben. Der Müllcontainer, in dem der Tote lag, soll zu seinem Haus gehören.

„Potenzfördernde Mittel, Schlaftabletten“

Ermittler nahmen die nunmehr Verdächtige in Oberösterreich fest, teilte die Polizei mit. Sie soll bisher ausgesagt haben, dass sie dem Mann mehrere Schlaftabletten gegeben habe. Er habe diese mit einem potenzfördernden Mittel eingenommen. Am nächsten Tag sei er tot im Bett gelegen.

Toxikologische Tests laufen noch

Bei der Obduktion der bereits erheblich verwesten Leiche konnten Gerichtsmediziner zunächst keine Todesursache feststellen. Das Ergebnis toxikologischer Untersuchungen steht noch aus. Der Mann dürfte seit Anfang Juni tot sein. Die Deutsche wurde schon länger mit drei Haftbefehlen wegen Eigentumsdelikten gesucht.